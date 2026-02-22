Göztepe'de Stoilov: Basit Hatalar Farkı Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'de Stoilov: Basit Hatalar Farkı Açtı

22.02.2026 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Beşiktaş maçındaki yenilginin sebeplerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, basit hatalar sonucu farklı yenildiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık ve maalesef böyle kötü bir sonuçla ayrılmış oluyoruz. Dinamizm, taktik anlamında iyiydik ama bu basit hatalar rakibe avantaj sağladı. Beşiktaş ara dönemde önemli transferler yaptı. İyi ve kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı her hata pahalıya patlıyor. Beşiktaş'a karşı uzun süre kaybetmemiştik. Bugün aldığımız sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Basit hatalar rakibe büyük avantaj sağladı. Ben de böyle bir skordan mutsuzum. Basit hatalar yaptık. Rakibimiz de bunları güçlü bir şekilde değerlendirdi. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Hücum hattında görev alan oyuncuların sakatlıklar yaşadığını aktaran tecrübeli teknik adam, bu durumun performanslarını etkilediğini dile getirdi.

Göztepe'nin toparlanacağını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Puan anlamında geçen haftaya kadar sezonun başındakiyle aynı puanı toplamıştık. Kompakt ve organize oyun oynuyoruz. Normalde bugünkü basit hataları yapmıyoruz. Birçok oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde istediğimiz idmanları yapamadık. Onların da dönmesiyle tekrar performansımıza dönüp problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum. Her takımın zor anları oluyor. Sezon başında kimse Göztepe'nin bu pozisyonda olacağını düşünmüyordu. Mücadeleci ve agresif oyun tarzımız var, tekrar oraya döneceğiz. Bugünkü hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Göztepe ailesi olarak çok çalışarak eski halimize geri döneceğiz."

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Stoilov: Basit Hatalar Farkı Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:31:13. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de Stoilov: Basit Hatalar Farkı Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.