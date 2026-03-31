Göztepe'de Takımdan 11 Oyuncu Ayrıldı - Son Dakika
Göztepe'de Takımdan 11 Oyuncu Ayrıldı

Göztepe\'de Takımdan 11 Oyuncu Ayrıldı
31.03.2026 10:49
Göztepe, 11 voleybolcuyla yollarını ayırırken, Çinli Yushan Zhuang ile anlaşma sağladı.

SULTANLAR Ligi'nde 26 maçta 9 galibiyet, 17 mağlubiyet alarak sezonu düşme hattının 2 basamak üzerinde 11'inci sırada tamamlayan Göztepe'de 11 voleybolcuyla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar; Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

ÇİNLİ YUSHAN ZHUANG GELİYOR

İzmir temsilcisi daha önce başantrenör Ataman Güneyligil ile de yola devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Takımdan ayrılan oyunculardan Kara Bajema, Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN'ye giderken, Sherridan Atkinson Porto Riko'nun Leonas de Ponce takımına transfer oldu. Emine Arıcı'nın ise Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti. Göztepe'nin dış transferde ise Çinli yıldız smaçör Yushan Zhuang ile el sıkıştığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Takımdan 11 Oyuncu Ayrıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 11:11:10. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de Takımdan 11 Oyuncu Ayrıldı - Son Dakika
