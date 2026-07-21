Göztepe'de transfer iştahı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'de transfer iştahı artıyor

Göztepe\'de transfer iştahı artıyor
21.07.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, hazırlık maçlarında satışta olan Silva ve Dennis'i riske atmadı. Satış ihtimali yükseliyor.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov şu ana kadar oynanan 3 hazırlık maçında da satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e ilk 11'de görev vermedi. Fransa'nın Lille takımının ilgilendiği Juan ve Premier Lig temsilcisi Coventry City'nin resmen istediği Dennis'i sakatlanma riskinden koruyan teknik ekip futbolculara kampta az bir süre tanıdı.

İki futbolcunun da uzun süre forma alamaması Juan ve Dennis'in büyük ihtimalle satılacağı yorumlarını artırdı. Slovenya'da Gorica, LNZ Cherkasy ve Al Dhafra takımlarıyla karşı karşıya gelen Göztepe'de sonradan oyuna giren Juan bir kez fileleri sarstı. Brezilyalı golcü 2-0 kazanılan Gorica müsabakasında ikinci yarıda ağları havalandırdı. 2 sezondur Göztepe forması giyen 24 yaşındaki Sambacı geçen sene 32 maçta 11 gol atarak kariyer rekoru kırmıştı. 22 yaşındaki Dennis ise 31 müsabakaya çıktı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de transfer iştahı artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gizli ayıp sayıldı Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 13:12:47. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de transfer iştahı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.