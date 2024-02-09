Göztepe\'de transfer ve ayrılık hareketliliği

1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Göztepe, ara transfer döneminde şu ana kadar 4 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken, takımda da ayrılık rüzgarları esti.
Brezilyalı oyuncular stoper Heliton ve golcü Cardoso'nun yanı sıra, İsveçli orta saha Lundqvist ile gurbetçi oyuncu Turgay'ı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, sol beki Yunus Emre ve Fransız orta sahası Traore ile yollarını resmen ayırdı. Yunus Emre Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Traore ise bonservisiyle birlikte 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne gitti. Geçen sezon 1461 Trabzon takımından Göztepe'ye gelen 24 yaşındaki Yunus Emre, ilk senesinde 20 lig maçına çıkıp 4 asist yaptı. Bu sezon ise 12 lig müsabakasında sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncu, yine 4 asistle takıma katkı koydu. Traore ise geçen sezonun devre arası İtalya'nın Parma takımından transfer edildi. Traore bu sezon 20 resmi maça çıkıp 4 gol attı ve 2 de asist yaptı.
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