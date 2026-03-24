Göztepe'den Altyapı Müjdesi
Göztepe'den Altyapı Müjdesi

24.03.2026 13:31
Onursal Başkan Mehmet Sepil, Göztepe'nin uluslararası futbol akademisi için arsa tahsisi sürecini duyurdu.

FUTBOLDA yaptığı atılımla Süper Lig'de Avrupa mücadelesi vermesinin yanı sıra son yıllarda olimpik branşlarda da yaptığı atakla voleybol, basketbol, sutopu, cimnastik, okçuluk, tekvando gibi birçok spor dalında kupa koleksiyonu yapan Göztepe'de Onursal Başkan Mehmet Sepil, camiaya mesajlar verdi. Egemax Tv'de İzmirli gazeteciler Mutlu Yılmaz ve Hasan Ercazip'in sunduğu Sporsever programına konuk olan Sepil, taraftarın merakla beklediği altyapı akademisiyle ilgili de konuştu. Urla Adnan Süvari Tesisleri, Gürsel Aksel Stadı, Göztepe Yelken Tesisleri gibi tesisleri kazandırdığı Göztepe'de halen büyük atılım içindeki amatör şubelerin de başkanlığını yapan Sepil, "Ben geldiğimde Göztepe'nin üzerine 1 tane arsa yoktu. Akademiyle ilgili 12 yıldır uğraşıyoruz ama artık sonuna geldik" dedi.

'DÜNYA ÇOCUKLARINA FIRSAT VERECEĞİZ'

Mehmet Sepil, "Akademi için 60-70 dönüm düz alan lazım. Daha önce Torbalı'da bulduğumuz arazi o dönem yaşanan süreçte geri alınmıştı. 9 ay önce Torbalı'da çok güzel bir arsa ayarladık. Arsa, Gençlik Spor Bakanlığı'na tahsis edildi. Tesis arazisinin Spor Bakanlığı'ndan kulübümüze tahsisi için son aşamadayız. Evrak işleri bitti. Olimpik branşlar da akademide yer alacak. Burası uluslararası bir akademi olacak. Biz burada yalnız Türk oyuncuları yetiştirme iddiasında değiliz. Afrikalı oyuncular da burada yetişecek. Dünya çocuklarına fırsat vereceğiz" diye konuştu.

'U17 VE U19 URLA'YA, NARLIDERE VE BALÇOVA SAHALARI HAZIR'

"En büyük sorunlarımızdan biri Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizdi" diyen Mehmet Sepil, "Ben 2014'te kulübü devraldığımda başlamış olan Urla Torasan'daki tesisleri bitirdim. İlk yapılan planlamada tek saha vardı. Biz Urla ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle daha önce kiraladığımız saha arazilerini sahiplerinden satın aldık. Tesisi istenilen 2 sahalı hale getirdik. Mevcut tesisi U17 ve U19 takımlarının merkezi haline getireceğiz. Narlıdere'de Ali Artuner Tesisleri'ni devraldık. Son 5 ay içerisinde 30-40 milyon TL civarında para harcayıp mükemmel bir tesis haline getirdik. Balçova Belediyesi'yle altyapı maçlarının oynanmasıyla ilgili anlaşıp 3 tane sahayı yeniledik" dedi.

'KARŞIYAKA STADI İÇİN BEN DE YÜRÜRÜM'

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nı sıfırdan projenin en başından itibaren büyük emek harcayarak 2021 yılında kulübe kazandıran Onursal Başkan Mehmet Sepil, Karşıyaka'nın bir türlü kavuşamadığı stadı için de destek verdi. Mehmet Sepil, "Her zaman söylüyorum; Karşıyaka Stadı için Karşıyakalılar yürüyecekse ben de onlarla birlikte yürürüm. Ben Göztepe'yi devraldığımda Karşıyaka Stadı başlamıştı. Ben 5 senedir stadımda oynuyorum" ifadelerini kullandı.

'JUAN'A 15+2 MİLYON TEKLİF VARDI'

Göztepe'nin futbol şubesini 2022 yılında Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'e devreden Mehmet Sepil, sarı-kırmızılıların geldiği seviyeyle ilgili de konuştu. Sport Republic yönetiminde Süper Lig'e dönüp Avrupa yarışı verirken, vitrine çıkardığı futbolcuları da Avrupa ekiplerine rekor bonservis gelirleriyle satan Göztepe'ne Mehmet Sepil, Brezilyalı Juan'a ara transferde 15+2 milyon Euro teklif geldiğini ancak reddettiklerini açıkladı. Göztepe sezon başında yine Brezilyalı Romulo'yu Türk futbolunun rekorlarından olan 15+5 milyon Euro bonservis geliriyle RB Leipzig'e satarak birçok dev şirketin ulaşamadığı gelire ulaşmıştı. Göztepe'nin futbol yapılanmasında Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un önemine vurgu yapan Mehmet Sepil, "Stoilov, Göztepe için büyük bir şans. Hem hocama, hem ortağıma hem kadronun tamamına inanıyorum" dedi. Öte yandan Stanimir Stoilov, Bulgaristan'da 2025 Yılının Teknik Direktörü seçilerek üst üste ikinci kez aynı ödülü kazandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Sepil, Futbol, Spor, Son Dakika

