Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'de golcü oyuncusu Romulo'ya Avrupa'dan ilgi sürerken bu kez de Premier Lig'den bir teklif geldi.
The Athletic'in haberine göre; Premier Lig ekibi Fulham, Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo için harekete geçti. İngiliz ekibinin Göztepe'ye 16 milyon euro artı bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif sunduğu ancak İzmir ekibinin bu teklifi yetersiz bularak reddettiği ifade edidli. Haberde, Göztepe'nin Romulo için 20 milyon euro üzerinde bir teklif beklediği ifade edildi.
Romulo'ya Fulham'ın dışında RB Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Zenit Saint Petersburg gibi takımlar da ilgi gösteriyor.
Geçtiğimiz sezon 33 maçta süren bulan yıldız golcü, 17 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Göztepe'den Fulham'ın yaptığı tarihi teklife ret - Son Dakika
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