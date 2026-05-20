SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Belaruslu pasör çaprazı Kseniya Liabiodkina (24) ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Kseniya Liabiodkina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Tulitsa Tula forması giyen Kseniya; Minchanka Minsk ve RGUOR Minsk takımlarında da forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kseniya" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Göztepe'den yeni transfer: Kseniya Liabiodkina - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?