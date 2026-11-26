Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasman performansıyla ligin en iyi takımları arasında yer alırken, iç sahada en başarısız ekiplerden biri olarak bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç ve dış sahada farklı performanslar sergiliyor. Ligin ilk 12 haftasında evinde 5 maça çıkan İzmir ekibi, bu süreçte istediği sonuçları alamadı. Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Başakşehir'e mağlup olan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, tek galibiyetini Çorum FK karşısında elde etti. Böylece iç sahada 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdıran Göztepe, Samsunspor ile birlikte ligin en kötü iç saha performansına sahip 4. takımı konumunda bulunuyor.

İzmir ekibi, 30 Kasım Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek sahasındaki kötü gidişata son vermek ve yeni bir sayfa açmak istiyor.

Dış sahada durum çok farklı

Göztepe, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Dış sahada oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, bu süreçte 14 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile birlikte deplasmanda en fazla puan alan iki takımdan biri oldu. Bu iki takımı deplasmanda bir maç eksiği bulunan Kasımpaşa 13 puanla, iki maç eksiği bulunan Galatasaray ise 12 puanla takip ediyor.