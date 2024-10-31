Göztepe Deplasmanda Gaziantep ile Karşılaşıyor

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SÜPER Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Göztepe, 11'inci haftanın açılış karşılaşmasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Konuk Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Anthnoy Dennis ve sarı kart cezalısı Isaac Solet müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden golcü Kubilay ve stoper Miroshi de Gaziantep'te görev yapamayacak. Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen ve tedavisi devam eden Brezilyalı golcü Romulo'nun ise durumu maç saatinde netleşecek.

Bu sezon ligde 4 deplasman karşılaşmasına çıkan Göztepe henüz galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor'la 0-0, Alanyaspor'la da 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar Samsunspor'a 4-3, Eyüpspor'a ise 1-0 yenildi. İki takım son olarak 2021-22 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 yenerken, Gaziantep'te oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Göztepe, Gaziantep deplasmanında resmen küme düşmüştü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov önemli eksiklere rağmen görev alacak oyuncuların ellerinden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğini ifade etti.