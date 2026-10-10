Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, Celal Atik Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'a 29-20 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, Celal Atik Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'a 29-20 yenildi. İlk yarıyı 17-11 geride kapatan Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, ikinci yarıda da farkı kapatamayınca sahadan mağlup ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 29-20 mağlup etti.
Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 29-20 kazandı.
Kaynak: AA
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