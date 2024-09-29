Göztepe Dramatik Çöküş - Son Dakika
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Spor

Göztepe Dramatik Çöküş

Göztepe, 3-1 önde olduğu Samsunspor maçını son 20 dakikada 4-3 kaybederek şok yaşadı.

29.09.2024 11:59
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SÜPER Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Samsunspor'a rakip olan Göztepe, 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini çok dramatik bir şekilde aldı. Üst sıralarda yer alan Samsunspor karşısında 70'inci dakikaya 3-1 önde giren Göztepe, son 20 dakikada üst üste goller yiyerek maçı 4-3 kaybetti. Galibiyete çok yakınken Samsun'dan puansız ayrılan sarı-kırmızılılar karşılaşma bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Takımlarını Yeni 19 Mayıs Stadı'nda da yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverler ise alınan şok sonuca rağmen sarı-kırmızılı oyuncuları tribünlere davet edip destek verdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov Samsunspor maçında 1 puanı bile hak etmediklerini söyledi.

Samsunspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Bulgar çalıştırıcı, "Rakibimiz 3 puanı almayı hak etti. Biz ise kesinlikle daha önceki maçlarda gösterdiğimiz seviyede oynayamadık, sahada o performansı sergileyemedik. Maç 3-1 iken 4-1 de olabilirdi. Ancak sonuç ne olursa olsun oynanan oyundan memnun değilim" dedi. Önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayan Stanimir Stoilov, "Bu, bizim oyun tarzımız değildi. Eğer iyi oynamazsanız ve sahada istediğiniz performansı sergileyemezseniz bu tür sonuçlarla karşılaşırsınız. Bence 1 puanı bile hak etmedik. Önümüzde uzun bir yol var ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genç bir takımız. Her maçta yüksek potansiyelimizi göstermek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

ISAAC SOLET KORKUTTU

Samsunspor maçının henüz 2'nci dakikasında hava topunda rakip oyuncu Zeki ile çarpışıp yere yığılan Göztepe'nin orta saha oyuncusu Isaac Solet, yürekleri ağızlara getirdi. Bir süre bilincini kaybedip hareketsiz yerde yatan Orta Afrikalı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başının arkasına darbe alan Solet'in bir süre sonra kendine geldiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasında rakip oyuncuyla girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan oyuncumuz Isaac Solet, kısa süreli bilinç kaybı yaşamış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir" denildi. Taburcu edilen Solet, takımla çalışmalara başlayacak.

Kaynak: DHA

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