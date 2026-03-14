Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig\'e yükseldi

Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Erkekler 1. Lig Dörtlü Final müsabakasında Sarıçam Belediyespor'u 30-23 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

GÖZTEPE, SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir performans ortaya koyan Göztepe, mücadeleyi 30-23 kazanarak Hentbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, gelecek sezon Türkiye'nin en üst düzey hentbol liginde mücadele etme hakkı elde etti.

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Dörtlü Final'de şampiyon olan 22 Haziran Hentbol Spor Kulübü de Süper Lig'e yükselmişti.