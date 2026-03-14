Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

14.03.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Erkekler 1. Lig Dörtlü Final müsabakasında Sarıçam Belediyespor'u 30-23 yenerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir performans ortaya koyan Göztepe, mücadeleyi 30-23 kazanarak Hentbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, gelecek sezon Türkiye'nin en üst düzey hentbol liginde mücadele etme hakkı elde etti.

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Dörtlü Final'de şampiyon olan 22 Haziran Hentbol Spor Kulübü de Süper Lig'e yükselmişti.

Sarıçam, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:36:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.