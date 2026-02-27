Göztepe, Eyüpspor ile Kritik Maça Çıkıyor

TRENDYOL Süper Lig'de son 3 maçında Konyaspor (D) ve Kayserispor'la golsüz berabere kalan, Beşiktaş'a da (D) 4-0 yenilip 5'inci sıraya gerileyen Göztepe, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İkas Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Batuhan Kolak'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan orta saha Efkan Bekiroğlu görev verilmesi durumunda 3 maç sonra forma giyebilecek. Kaptan İsmail Köybaşı ise maçta görev alamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 250, 2'nci kategori 3 bin, 3'üncü kategori bin 750, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 500 TL olarak belirlendi. Göztepeli taraftarlar ise sosyal medyada yayınladıkları mesajlarda takımı Urla Adnan Süvari Tesisleri'nden saat 17.00'de meşalelerle uğurlayacaklarını ifade etti. Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov ise yaptığı açıklamada taraftardan destek isterken, Eyüpspor maçını galibiyetle tamamlayıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.