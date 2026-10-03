Göztepe, Eyüpspor maçı öncesi hücumda istikrarı bulamadı; Henrique en çok süre aldı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 7'nci haftada Eyüpspor deplasmanına çıkacak 3 puana sahip 17'nci sıradaki Göztepe, hücumda henüz istikrarı yakalayamadı. Mevcut kadrosunda Juan, Janderson, Armstrong, Henrique, Bekir Turaç ve Gökdeniz gibi oyunculara sahip olan teknik direktör Stanimir Stoilov, ideal ikilisini şu ana kadar oluşturamadı. Sezon başında Brezilyalı golcü Juan'ın satılmasına kesin közüyle bakılırken, Sambacı'nın son anda Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi gerçekleşmedi. Juan'ın zorunlu olarak takımda kalmasının ardından Göztepe'nin hücum bölgesi kalabalıklaştı.

Stoilov, sezonun ilk haftasındaki Samsunspor deplasmanında Armstrong ve Henrique ikilisini ilk 11'de oynattı. İkinci haftadaki Gençlerbirliği maçında yine bu ikili değişmedi. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanında Göztepe ilk olarak Janderson ve Henrique ikilisi ile gol aradı, Armstrong yedeğe çekildi. 4'üncü haftada iç sahada oynanan Gaziantep FK maçında ise bu kez ilk 11'de Juan ve Janderson ikilisi görev yaparken, 5'inci haftadaki Alanyaspor deplasmanında Juan ve Henrique ile gol arandı. Son olarak 6'ncı haftada Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki Çaykur Rizespor maçında Stanimir Stoilov, Henrique, Juan ve Janderson'u aynı anda sahaya sürdü.

İBRAHİM SABRA ORTADA YOK

İleri uçta en fazla süre alan isim 399 dakikayla sezon başı transferlerinden Andre Henrique oldu. Brezilyalı forvet 6 maçın tamamında ilk 11'de görev yaparak hücum hattının en istikrarlı ismi oldu. İzmir ekibiyle 3'üncü sezonuna giren Juan 345 dakika ile ikinci sırada yer alırken 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Janderson ise 335 dakikada kaldı ve 3 karşılaşmaya başlangıç yaptı. Sinclair Armstrong ligde 178 dakika süre alırken yalnızca 2 maçta ilk 11'de görev aldı. Bekir Turaç Böke ise 26 dakikada kaldı ve henüz başlangıç kadrosunda yer bulamadı. Gökdeniz ise sakatlığından dolayı forma yüzü göremedi. Takımın diğer forvetlerinden Ürdünlü İbrahim Sabra ise adeta kayboldu. Sezon başında sakatlanan 20 yaşındaki golcünün geleceği merak konusu oldu.