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Göztepe, Eyüpspor'u konuk edecek

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Eyüpspor'u mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Göztepe, Eyüpspor\'u konuk edecek
19.12.2023 - 09:57,  Güncelleme: 09:58
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, yarın Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Göztepe, 29 puanla 3. sırada yer alırken, konuk ekip Eyüpspor ise 39 puanla 1. sırada bulunuyor. Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesiyle ligde 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'u mağlup ederek hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedeflerken hem de zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. İzmir temsilcisinde golcü Diouf ve orta saha oyuncusu Palmer dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmayı Antalya bölgesinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Abdülhamit Söyler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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