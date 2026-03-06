Göztepe Fenerbahçe ile Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Göztepe Fenerbahçe ile Son Maçına Çıkıyor
06.03.2026 11:10
Göztepe, Fenerbahçe ile son iç saha maçında karşılaşacak; seyirci kısıtlaması uygulanacak.

SULTANLAR Ligi'nde kümede kalmayı garantileyen Göztepe yarın son iç saha maçında zirve takipçisi Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. Maçın bilet fiyatları 400, 300 ve 250 TL'den satışa sunuldu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği karşılaşmaya Fenerbahçe seyircisi alınmayacak. Ligde 24 maçta 8 galibiyet alan Göztepe 11'inci sırada, 20 galibiyeti bulunan Fenerbahçe ise 2'nci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

AYDIN EVİNDE BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beşiktaş'la rakip olacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 15.00'te başlayacak randevuda İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak hakem ikilisi düdük çalacak. Bilet fiyatları ev sahibi takım seyircisi için 250, misafir seyirci için 400 TL olarak belirlendi. Ligde 5 galibiyeti bulunan ve set averajıyla düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aydın temsilcisi son 2 haftada toplayacağı puanlarla kümede kalmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın ise bir iddiası bulunmuyor.

Kaynak: DHA

