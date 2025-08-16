Göztepe, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart bekledi - Son Dakika
Göztepe, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart bekledi

16.08.2025 22:25
Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Sarı-lacivertli futbolcu Jhon Duran, topsuz alanda rakibine yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü. Göztepeli oyuncular, Duran'a kırmızı kart bekledi.

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GÖZTEPE KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısına 43. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Fenerbahçe'de Jhon Duran, topsuz alanda rakibine yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü. Göztepeli futbolcu, Allan Godoi, bu pozisyon sonrası acılar içinde yerde kaldı. Göztepeli oyuncular, Duran'a kırmızı kart bekledi ancak hakem Yasin Kol, Kolombiyalı golcüye sarı kart gösterdi.

ARDA OKAN'A DA SARI KART

Göztepe'de kırmızı kart için yoğun itirazlarını sürdüren Fenerbahçeli eski futbolcu Arda Okan Kurtulan da Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

