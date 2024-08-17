Göztepe-Fenerbahçe Maçında İlk 11'lerde Değişiklik

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takımın teknik direktörü, ilk hafta müsabakalarına göre ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.

Bu sezon ilk iç saha maçına çıkan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettikleri Fenerbahçe karşısında ilk hafta oynadıkları Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Yalçın Kayan'ın yerine Doğan Erdoğan, Nazım Sangare'nin yerine de Lasse Nielsen görev aldı.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise ilk hafta kazandıkları Adana Demirspor maçına göre 3 değişiklik tercih etti.

Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Youssef En Nesyri şans buldu.

Her iki takım da İzmir'deki yangınları unutmadı

Göztepeli futbolcular sahaya "Doğa bizim, sorumluluk hepimizin, Geçmiş olsun güzel İzmir'imiz", Fenerbahçe ise "Geçmiş olsun güzel İzmir" yazılı pankartla çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanı sıra olimpiyatta mücadele eden milli okçu Mete Gazoz ve Göztepe Spor Kulübü cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı da karşılaşmayı takip etti.