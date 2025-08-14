Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Göztepe, Fenerbahçe\'yi Ağırlıyor
14.08.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, iç sahada Fenerbahçe'yi yenerek sezonu galibiyetle açmayı hedefliyor.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek İzmir temsilcisi Göztepe, güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde hafta içinde Feyenoord'u eleyerek Play-Off turuna kalan sarı-lacivertlileri Süper Lig'de son olarak 4 yıl önce mağlup etti. Göz-Göz, iki takım arasında pandeminin yaşandığı 2020-2021 sezonunda 21 Şubat 2021'de İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 2021-2022 sezonunda İzmir'de oynanan ilk maç 1-1 biterken, rövanşı Fenerbahçe 2-0 önde bitirdi. O yıl 1'inci Lig'e düşerek geçen sezon 2 senelik aranın ardından Süper Lig'e dönen Göztepe ilk iç saha maçında yine Fenerbahçe'yi ağırladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda 17 Ağustos 2024'te oynanan ve özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devre arasında sahaya inip sarı-lacivertli taraftarların yer aldığı tribüne gitmesiyle yaşanan olaylar sonrası uzun süre tartışılan o maç 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'daki rövanşı 3-2 sarı-lacivertliler kazandı. Göz-Göz, evi Gürsel Aksel Stadı açıldıktan sonra rakibiyle iç sahada oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alıp henüz galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılarda sezona Çaykur Rizespor deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetle başlayan teknik direktör Stanimir Stoilov, takımı Fenerbahçe'yi de yenerse Süper Lig'de Göztepe'nin başında sezonun ilk iki maçını kazanan ilk teknik yabancı teknik adam olacak.

STOILOV İLK PEŞİNDE

Futbolculuk döneminde 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Bulgar teknik adam eski takımını teknik direktör olarak ilk kez yenmeye çalışacak. Göztepe'nin başında üçüncü sezonuna giren Stoilov, Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında geçen sezon 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe'de takımlarını iç sahada 3 ay sonra ilk kez Fenerbahçe önünde izleyecek taraftarlar dün satışa sürülen biletleri çıkar çıkmaz tüketti. Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri ise yarın satışa çıkacak. İzmir Emniyeti, iki kulüp taraftarları arasında geçen yaşanan tartışmalar nedeniyle stat çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemi alıp çevredeki yolları trafiğe kapatacak.

ROMULO TRANSFERİ AVRUPA'DA SES GETİRDİ

Son yıllarda stadı, tesisleri ve futbol yapılanmasıyla dikkat çeken Göztepe, Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso'yu 20+5 milyon Euro'ya Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e satıp Avrupa'da ses getirmişti. Anadolu takımlarının transfer rekorunu da kıran Göztepe'de Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olup, kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alarak 3 senedir takımı yöneten Başkan Ankersen başta olmak üzere Sport Republic kurmayları bir transfer başarısı elde etti. Romulo, kıyasıya pazarlıklar sonrası değerini bularak Avrupa'ya gönderilirken kazanan Göztepe ve Türk futbolu oldu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Resmi açıklama geldi Beşiktaş’ta bir ayrılık daha Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar
Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:56
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var
Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
17:48
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
17:08
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
16:29
Yunanistan’da orman yangını kabusu Bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da orman yangını kabusu! Bilanço ağırlaşıyor
16:28
Kim der ki 40 yaşında Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 13:39:46. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.