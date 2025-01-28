Göztepe, Furkan Bayır'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Furkan Bayır'ı Transfer Etti

Göztepe, Corendon Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

28.01.2025 22:05
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- Göztepe, Furkan Bayır'ı kadrosuna kattığını açıkladı

İZMİR - Göztepe, Corendon Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Furkan Bayır'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense'den forvet oyuncusu Emersonn Correia da Silva'yı renklerine bağladı. İzmir ekibi, şimdi de savunmaya bir hamle yaparak Alanyaspor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Furkan Bayır'ı transfer etti. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımı'nda ise 4 kez görev aldı.

Kaynak: İHA

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