Göztepe, Galatasaray\'a Yenilmeye Devam Ediyor

SÜPER Lig'de tüm futbolseverlerin merakla takip ettiği 27'nci hafta erteleme maçında lider Galatasaray'a evinde 3-1 yenilen Göztepe, mücadeleye kötü başlamanın cezasını çekti. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının tribünleri tıklım tıklım doldurduğu mücadelede ilk 20 dakika içinde yediği gollerle 2-0 yenik duruma düşen Göz-Göz, ikinci yarının başında bambaşka kimlik sergilese de mağlubiyetten kurtulamadı. İkinci devrenin 50'nci dakikasında Juan'la farkı 1'e indiren İzmir temsilcisi, rakibe beraberlik için büyük baskı kurduğu anlarda Janderson'un kaçırdığı inanılmaz golle saç baş yoldu.

JANDERSON ZORU BAŞARDI

Maçın 59'uncu dakikasında Brezilyalı Juan topu sağdan kale önünde bomboş pozisyondaki Janderson'un önüne çıkarırken, zoru başaran Janderson meşin yuvarlağı fileler yerine auta yolladı. Maçı televizyondan izleyenler gözlerine inanamazken, tribündeki taraftarlar ise kaçan pozisyonun gol olup ofsayt bayrağının kalktığını sandı. Janderson'un kaçırdığı gol sosyal medyada da en çok paylaşılan görüntü oldu. Pozisyondaki gol beklentisi 0.95 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın ligde gol olmayan şutlar arasındaki en yüksek beklenen gol değerine sahip olduğu öğrenildi. Maçın 75'inci dakikasında üçüncü golü de kalesinde gören Göz-Göz, Avrupa yarışında Beşiktaş'la arasındaki farkı azaltma fırsatını kaçırdı.

YENİLGİ SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Göztepe'nin şansının bir türlü tutmadığı Galatasaray önündeki mağlubiyet serisi dünkü randevuyla 9 maça çıktı. İki takımın Süper Lig'de oynadığı son 9 maçı Galatasaray kazandı. İzmir temsilcisi 2017 yılında Süper Lig'e döndükten sonra İstanbul ekibini oynanan 14 maçta yalnız 1 kez yenip, 13 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe, 2019-2020 sezonunda İzmir'de Bornova Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazandı. İzmir ekibi, Galatasaray'la son 24 yılda oynadığı 16 maçın 15'ini kaybetti. Göz-Göz, 2020'de kapılarını açan evi Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'la oynadığı 4 maçtan da puan alamadı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un Süper Lig'de puan alamadığı tek takım sarı-kırmızılılar oldu.

KARŞIYAKALI PANKART ALKIŞ ALDI

Göztepe taraftarlarının maç öncesi tribünde açtığı, ezeli rakip Karşıyaka'nın armasının da yer aldığı pankart alkış aldı. Yetimhanede büyüyen çocuklara sürdürülebilir destek modeli projesine dikkat çekmek için açılan, "İki yaka tek yürek" pankartında Göztepe ve Karşıyaka'nın armaları ile takımların formalarını giymiş omuz omuza iki çocuk yer aldı. Pankarta, "Aynı şehirde rakibiz, çocuklar için tek yüreğiz" ifadeleri yazıldı.

STOILOV: GEREĞİNDEN FAZLA SAYGI GÖSTERDİK

Maçı iki farklı yarıda değerlendirmek gerektiğini belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi. Stoilov, "Çok büyük bir baskı altında maça başladık ve istediklerimizi maalesef oyunun bu kısmında sahaya yansıtamadık. İkinci yarının başlamasıyla beraber benim adıma maçın ikinci kısmı başladı. Burada istediğimiz futbolu sahaya yansıtmaya başladık. Daha agresif ve daha tempolu oynadık. Oyunun bu bölümünde çok fazla pozisyon bulduk ve gol attık" dedi.

AVRUPA HEDEFİNDEN VAZGEÇMEK YOK

Ligin kalesinde en az gol gören iki ekibini karşı karşıya getiren maçta yenilen duran top golünden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Stoilov, "Bu tarz maçlarda fırsatları gole çevirmemiz gerekiyor. Takımın duran toptan gol yemesinden ötürü kesinlikle mutlu değilim. Bizim kalitemizde bir takım için bu kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız çünkü bizim bir hayalimiz var" ifadelerini kullandı. Avrupa hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan teknik direktör Stoilov, "Hayalimiz olan Avrupa hedefini sonuna kadar kovalamak için mücadelemize devam edeceğiz. Sonunda hep beraber neler olacağını göreceğiz. Maçlarımızda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat maalesef bunları değerlendiremiyoruz" şeklinde konuştu.