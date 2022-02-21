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Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının ardından

21.02.2022 23:09
Göztepe-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "İyi ve cesur şekilde oynadık, galibiyete yakındık ama maalesef olmadı.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "İyi ve cesur şekilde oynadık, galibiyete yakındık ama maalesef olmadı." dedi.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, oynadıkları açık oyunları sayesinde 2-3 pozisyon bulmalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini belirterek, "İyi ve cesur şekilde oynadık, galibiyete yakındık ama maalesef olmadı. Acil bir şekilde puanlara ihtiyaçlarımız var. Önümüzde büyük ve önemli maçlarımız var. Devam edeceğiz."

Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Bu ligin bir parçası olmaktan utanç duyuyorum." demesinin hakem kararlarıyla ilgili olup olmadığının sorulması üzerine El Maestro, şöyle konuştu:

"Dört penaltı kararı vardı maçta. Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyuncuların ellerinin vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı pozisyonu var. Onların penaltılarını isterseniz siz değerlendirin. Belki maç sonrası duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Farklı düşünceleri olan insanlardan da özür dileyebilirim, onların kararlarına da saygı duyarım ama benim için böyle bir şeyi kabul etmek gerçekten çok zor."

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor


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