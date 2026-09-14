Göztepe galibiyetsiz 5 haftada son sıraya geriledi, 13 golle ligin en çok gol yiyeni oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe galibiyetsiz 5 haftada son sıraya geriledi, 13 golle ligin en çok gol yiyeni oldu

Göztepe galibiyetsiz 5 haftada son sıraya geriledi, 13 golle ligin en çok gol yiyeni oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda galibiyet alamayan tek takım olarak 2 puanla son sırada yer alıyor. İzmir ekibi, kalesini gole kapatamadığı ilk 5 maçta 13 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda galibiyet alamayan tek takım olurken, 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu performansını lige yansıtamadı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, ikinci hafta evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibi, üçüncü haftada Galatasaray'a deplasmanda 3-2, dördüncü haftada ise sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Bu sonuçlarla ilk 5 haftada galibiyet elde edemeyen Göztepe, Süper Lig'de henüz galibiyet sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Son sıraya kadar geriledi

Süper Lig'in ilk 5 haftasında kazanamayan Göztepe, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 2 puan topladı. Bu sonuçlarla 18 takımlı ligde son sıraya gerileyen İzmir ekibi, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Ligin en çok yiyen takımı

Geçtiğimiz sezonlarda özellikle savunma performansıyla ön plana çıkan Göztepe, bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı. İlk 5 müsabakada kalesini gole kapatamayan İzmir ekibi, 13 golle ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Maç başına 2.6 gol yeme ortalamasına ulaşan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, savunma performansında ligin en kötü takımı konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe galibiyetsiz 5 haftada son sıraya geriledi, 13 golle ligin en çok gol yiyeni oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Bakan Kurum İstanbul’daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500’den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500'den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
11:12
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 12:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe galibiyetsiz 5 haftada son sıraya geriledi, 13 golle ligin en çok gol yiyeni oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement