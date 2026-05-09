Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan

GÖZTEPE: Lis - Godoi (Dk. 69 Taha), Heliton, Bokele, Arda Okan (Dk. 89 Ogün), Dennis (Dk. 83 Musah Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 89 Uğur Kaan), Juan, Jeferson (Dk. 83 Guilherme Luiz)

GAZİANTEP FK: Burak- Sorescu, Nazım Sangare, Abena, Arda, Rodrigues, Camara (Dk. 86 Lungoyi), Gidado (Dk. 90 Ali Osman), Maxim, Bayo, Kozlowski (Dk. 86 Gassama)

GOLLER: Dk. 4 Abena (Kendi kalesine), Dk. 80 Jeferson (Göztepe) - Dk. 56 Bayo (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Miroshi, Heliton (Göztepe) - Bayo, Gidado (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde Göztepe evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerken puan tablosunda beşinci sıradaki yerini koruyup son maçlar öncesi Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürdü. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'nin gollerini 4'üncü dakikada kendi kalesine Abena ve 80'inci dakikada Jeferson attı. Konuk ekibe 56'ncı dakikada Bayo'nun VAR uyarısıyla gelen golü puan için yetmedi. Bu skorla Göztepe son haftaya 55 puanla takipçisi Başakşehir'in 1 puan önünde beşinci sırada girdi. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

2'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in sol çaprazdan direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak topu yumrukladı.

4'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Jeferson'un sağ köşeden kale önüne doldurduğu topu defansta Abena ters bir vuruşla kendi ağlarına yolladı: 1-0.

28'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin sert şutu defansa çarpıp kornere çıktı.

33'üncü dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in direkt kaleye kullandığı korneri kaleci Lis çizgiden çeldi.

İlk yarı 1-0 bitti.

53'üncü dakikada gelişen Göztepe atağında Juan'ın sert şutu defanstan döndü, ceza alanında Arda Okan'ın tamamlamak istediği top auta çıktı.

56'ncı dakikada skora eşitlik geldi. Rodrigues'in ceza sahasının solundan kestiği topu Bayo gelişine bir şutla ağlara gönderdi. Golü önce ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan Hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesinin ardından orta noktayı gösterdi: 1-1.

67'nci dakikada Gaziantepli Camara'nın sol çaprazdan sert şutunda Lis'in çeldiği top üst direğe de çarparak kornere çıktı.

77'nci dakikada Miroshi'nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Juan'ın şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

80'inci dakikada Göztepe tekrar üstünlüğü yakaladı. Antunes'in sağdan kullandığı kornerde topu ceza sahasında iyi yükselen Jeferson ağlara yollayıp skoru ilan etti: 2-1.