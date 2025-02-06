Göztepe, Gaziantep'i 1-0 yendi

Spor

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Göztepe: Arda Özçimen, Furkan Bayır (Dk.87 Doğan Erdoğan), Heliton, Bokele, Nazım Sangare (Dk.61 Nielsen), Ahmet Ildız (Dk. 87 Ogün Bayrak), Dennis, İsmail Köybaşı, Victor Hugo (Dk.61 Miroshi), Matsuki, Emerson (Dk. 39 Tijanic),

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Viana, Emre Taşdemir (Dk.89 Muhammed Gümüşkaya), Daubin, Boateng, Ogün Özçiçek (Dk. 69 Maxim), Furkan Soyalp (Dk.46 Kozlowski), Halil Dervişoğlu (Dk.69 Okereke), Kenan Kodro (Dk.46 Lungoyi),

Gol: Dk. 58 Matsuki (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 48 Matuki (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Göztepe, Gaziantep FK'yı sahasında 1-0 yendi.

Göztepeli oyuncular ısınmaya üzerinde 6 Şubat'ta depremden etkilenen illerin adlarının bulunduğu "Unutmayacağız" yazılı tişörtle çıktı.

5. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Emerson'un rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta top, defans oyuncusuna çarpıp sol direğin üstünden dışarı çıktı.

Maçın 6. dakikasında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar, depremde hayatını kaybeden vatandaşları alkışlarla andı. Futbolcular ve teknik heyetler de alkışlara eşlik etti.

30. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Victor Hugo'nun ceza sahası içi sol çaprazında 2 rakibini çalımlayıp yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Nazım Sangare'nin şutunda topu kaleci Burak Bozan, güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafayla uzaklaştırılan topla sol ceza sahası dışında buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda top sağ arka direkteki Matsuki'nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak sağ üst kale direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

76. dakikada ceza sahası sol önde topla buluşan Okereke'nin plase vuruşunda top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

85. dakikada ceza sahası sol yayı önünde Matsuki'nin pasında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.

Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.