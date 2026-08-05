Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı Transfer Etti

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar\'ı Transfer Etti
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Göztepe, yeni sezon öncesi altıncı transferini Gökdeniz Bayrakdar ile gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirdi.

Göztepe, son olarak Bodrum FK forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katarak yeni sezon öncesindeki altıncı transferini gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaz transfer dönemine 23 yaşındaki golcü Sinclair Armstrong'u kadrosuna katarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci forvet takviyesini ise Andre Henrique ile yaptı. Orta saha rotasyonunu Alex Matos transferiyle güçlendiren İzmir ekibi, savunma hattına Noah Sonko Sundberg'i dahil ederken, kaleyi de Luka Gugeshashvili'ye emanet etti.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Bodrum FK'den Gökdeniz Bayrakdar'ı renklerine bağladığını açıklayarak yaz transfer dönemindeki altıncı takviyesini gerçekleştirdi. Böylece kadrosuna altı yeni isim kazandıran Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürürken, önümüzdeki günlerde birkaç yeni ismi daha renklerine katması bekleniyor.

Ayrılıklar yaşanabilir

Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 yeni isim katan Göztepe'de ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı-kırmızılı ekipte Dennis, Juan ve Arda Okan'a birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, yönetimin de uygun teklifler gelmesi halinde oyuncuların satışına sıcak baktığı belirtildi.

İzmir temsilcisinin, bu futbolcuların takımdan ayrılması durumunda ise yerlerini aynı seviyede transferlerle doldurmayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı Transfer Etti - Son Dakika

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