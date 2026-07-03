Göztepe Günde Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasında, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncuların koşu ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi.
Akşam antrenmanında ise pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, günü şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
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