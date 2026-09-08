Göztepe, Gürcü file bekçisi Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlattı
Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Gaziantep FK maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 27 yaşındaki kaleci, süreç sonuçlanana kadar takımdan ayrı çalışacak.
Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır." denildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Gürcü file bekçisi Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?