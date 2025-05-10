Göztepe, Hatayspor Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
İlk bölümünde ısınmanın ardından orta şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Ege temsilcisi, yarın saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
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