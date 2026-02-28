Göztepe ile Eyüpspor Golsüz Berabere

SÜPER Lig'de Göztepe ile ikas Eyüpspor golsüz berabere kaldı. İki takımın teknik adamları maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Gürsel Aksel Stadı'nda çok değerli 1 puan aldıklarını dile getirdi. Gerin, "Bu deplasmanda puan çok kıymetli. Biz düşmeme mücadelesi veriyoruz. Penaltı kurtaran kalecimiz Jankat'ı tebrik ediyorum. Oyuncularımız çok ciddi mücadele ortaya koydu. Buradan aldığımız 1 puan, önümüzdeki maçlarda lige tutunma adına çok önemli. Göztepe ile alt liglerde de her zaman kıyasıya rekabet içindeydik. Onlar yüksek toplarla oynuyorlar, ezberlediğimiz bir takım. Taç savunması, korner savunması, hepsine çok çalıştık. Çocuklar da taktiklerimize çok riayet ettiler. Biz çok ciddi pozisyon vermedik. Bir tek penaltı pozisyonu oldu. İki maçtır gol yemiyoruz. Maçın hakkı beraberlikti. 1 puan iyi oldu" dedi.

STOILOV: DAHA FAZLA POZİSYON YARATMALIYIZ

Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov ise iç saha maçlarını kazanamadıklarını ve yanlışlar olduğunu dile getirdi. Stoilov, "Son iç sahadaki Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını kazanamadık. Bizim aklımızda yanlış şeyler var. Bu maça agresiflikte başlayamadık ama kaçan penaltı var. İkinci yarıda da gereğini yapamadık. Golleri atamadık, hücumsal anlamda hatalar var diye düşünebilirsiniz. Özellikle duran toplarda daha konsantre olmalıyız, daha fazla pozisyon yaratmalıyız" diye konuştu.

BOKELE KADRO DIŞI KALDI

Stoilov, oyunun her iki yönünü iyi oynamaları gerektiğini ifade ederek, "Hem hücumda hem de savunmada iyi oynamalıyız. Bu süreçte gol atamadık. Tabii ki taraftarlar mutsuz oldukları zaman eleştirebilir. Oyuncular ıslıklandıkları zaman güçlü karakter göstermeliler. Sahada düzeltebiliriz, biraz daha mücadele ederek düzeltebiliriz. Biz Göztepe ailesiyiz, bunu asla kaybetmemeliyiz. Bir oyuncu ıslıklandığı zaman herkes etkileniyor. İyi günde, kötü günde destek çok değerli. Bu akşam kadroda olmayan stoperimiz Bokele, antrenmanda isteğimizi sergileyemedi. Bize yardım edecek konumda görmedim ve Bokele'yi kadroya almadım. Oyuncularımız bugün üst seviyede agresiflik gösteremedi. Bokele yerine Furkan ve Taha var. Oyuncularımızın bu takım için her şeyi vermesi lazım. Göztepe'ye yardıma koşacak oyuncu görmediğim zaman oynatmam" yorumunu yaptı.