Göztepe İlk Yarıda Önde

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan,
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Antunes, Juan, Jeforson
Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Camara, Gidado, Rodrigues, Kozlowksi, Maxim, Bayo,
Gol: Dk. 4 Abena (kendi kalesine) (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 25 Bayo (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada Göztepe öne geçti. Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pas üzerinde buluşan Antunes'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, savunma oyuncusu Abena'dan sekip filelerle buluştu. 1-0.
17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
24. dakikada Göztepe atağında Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisinde gönderdiği top, kaleye paralel gitti. Arka direkte topla buluşan Cherni'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
33. dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Maxim'in köşe vuruşundan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
