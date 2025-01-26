Göztepe İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hakan Yemişken, Serkan Çimen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, Djalma Silva, Tijanic, Juan, Romulo
Gol: Dk. 25 Juan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 22 Miroshi (Göztepe), Dk. 45+4 En-Nesyri ve Salvatore Foti (Teknik Sorumlu) (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakasının ilk yarısını İzmir ekibi 1-0 önde tamamladı.
16. dakikada Göztepe etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Miroshi'nin pasında Romulo, geriden atağa katılan Tijanic'e pasını aktardı. Kale sahası önünde topla buluşan bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Amrabat havalandırdı. Bu pozisyonda Romulo, topu penaltı noktasına hareketlenen Juan'a kafayla indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip yaptığı vuruşta top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 0-1.
35. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Dennis, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek penaltı noktasına kesti. Çağlar'a çarpan top Djalma Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncu, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Oğuz Aydın kaleye giden topa engel oldu.
45+7. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol eden Dzeko, savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Lis gole engel oldu.
Müsabakanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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