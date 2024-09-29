Göztepe İlk Yenilgisini Aldı - Son Dakika
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Göztepe İlk Yenilgisini Aldı

Göztepe İlk Yenilgisini Aldı

Göztepe, Samsunspor'a 4-3 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Solet sağlık durumunu iyileştirdi.

29.09.2024 11:23
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a 4-3 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezona etkili bir giriş yaparak ilk 6 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. İlk üç maçında Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Alanyaspor'la 1-1 beraberlik yaşayan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. 7. hafta mücadelesinde Samsunspor'la karşı karşıya gelen Göztepe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-3 kaybetti. Karşılaşmada 3-1 öne geçen fakat skoru koruyamayan İzmir ekibi, böylece bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrasında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, yaptığı açıklamayla bu karşılaşmada 1 puanı dahi hak etmediklerini ifade etti.

Solet'in sağlık durumu iyi

Samsunspor karşılaşmasının ilk dakikasında rakip oyuncuyla hava topu mücadelesine giren Isaac Solet, kafasına aldığı darbeyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sağlık ekiplerinin sahadaki kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fransız oyuncu, bir süre kontrol amaçlı olarak müşahede altında kaldı. Daha sonra kendisini iyi hisseden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, doktorların da onay vermesinden sonra taburcu oldu.

Böylece durumu normale dönen Solet, takımla beraber dün akşam saatlerinde İzmir'e dönüş yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, Samsun, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe İlk Yenilgisini Aldı - Son Dakika

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