Göztepe, İstanbul Basket'i Ağırlıyor

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Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda yarın İstanbul Basket'i konuk edecek Göztepe'nin başantrenörü Şahin Ateşdağlı, hedeflerinin evlerindeki ilk maçı kazanmak olduğunu bildirdi.

Ateşdağlı, yaptığı açıklamada, basketbol şubesinin tekrar faaliyete geçmesinin ardından ligde 20 yıl sonra ilk iç saha maçlarına çıkmalarından dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Yarın güzel bir basketbol izletmek için hazır olduklarını bildiren Ateşdağlı, "Rakibimiz genç ve çok savaşan bir takım. Bizim amacımız taraftarımızın gücünü de arkamıza alıp, acele etmeden akıllı bir maç oynayarak evimizdeki ilk maçımızı kazanmak." dedi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki Göztepe-İstanbul Basket maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.