Göztepe, Janderson\'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Janderson de Carvalho Costa ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Janderson de Carvalho Costa. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.