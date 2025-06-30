Göztepe, Janderson\'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Janderson de Carvalho Costa ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Janderson de Carvalho Costa. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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