Göztepe Kadın Voleybol Takımı'na Yeni İsim: Anna Astashina - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Kadın Voleybol Takımı'na Yeni İsim: Anna Astashina

02.06.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, 21 yaşındaki Rus pasör Anna Astashina ile anlaştı. Başarılar diledi.

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 21 yaşındaki Rus pasör Anna Astashina'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Anna Astashina. Pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Dinamo-Ak Bars-UOR, Dinamo-Ak Bars, Leningradka ve son olarak Yenisey Krasnoyarsk formaları giyen Anna Astashina'ya yeni sezonda şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Astashina'nın 2024 yılında Rusya Gençler Ligi'nin en iyi pasörü seçildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Kadın Voleybol Takımı'na Yeni İsim: Anna Astashina - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu

16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:33:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Göztepe Kadın Voleybol Takımı'na Yeni İsim: Anna Astashina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.