Göztepe kaleci Ekrem'i aldı - Son Dakika
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Göztepe kaleci Ekrem'i aldı

26.07.2022 14:49
Göztepe kaleci Ekrem'i aldı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan kaleci Ekrem Kılıçarslan'la sözleşme imzaladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan kaleci Ekrem Kılıçarslan'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Çanakkale doğumlu kaleci Ekrem, Çanakkale Dardanel altyapısında futbola başladı. Eskişehirspor ve Hatayspor'da da görev alan Ekrem, geçen sezon Süper Lig'de 1 maçta görev yaptı. 1'inci Lig'de 55 maçta forma giyen kaleci için, "Ekrem Kılıçarslan'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" mesajı yayınlandı.


- İzmir
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Abdülkadir Parmak Gaziantep FK'da Abdülkadir Parmak Gaziantep FK'da Göztepe, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kiraladı Göztepe, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kiraladı
Kaynak: DHA

Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe kaleci Ekrem'i aldı - Son Dakika

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