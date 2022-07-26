Göztepe kaleci Ekrem'i aldı

Çanakkale doğumlu kaleci Ekrem, Çanakkale Dardanel altyapısında futbola başladı. Eskişehirspor ve Hatayspor 'da da görev alan Ekrem, geçen sezon Süper Lig'de 1 maçta görev yaptı. 1'inci Lig'de 55 maçta forma giyen kaleci için, "Ekrem Kılıçarslan'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" mesajı yayınlandı.

Kaynak: DHA

Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

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