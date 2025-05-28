Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Göztepe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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