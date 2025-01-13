Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Yendi - Son Dakika
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Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Yendi

Göztepe, Kasımpaşa\'yı 5-0 Yendi

Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek etkileyici bir galibiyet aldı.

13.01.2025 23:47
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Göztepe: Lis, Heliton, Djalma Silva (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Dennis (Dk. 81 Ahmed Ildız), Miroshi, Koray Günter, Nielsen (Dk. 81 Ogün Bayrak), Bokele, Tijanic (Dk. 63 Victor Hugo), Juan (Dk. 76 Matsuki), Romulo

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 82 Cafu), Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül (Dk. 73 Yasin Özcan), Fall, Brekalo, Hajradinovic, da Costa (Dk. 46 Ben Ouanes), Opoku, Barak (Dk. 46 Aytaç Kara), Rodrigues (Dk. 58 Espinoza)

Goller: Dk. 7 Tijanic, Dk. 53 Juan, Dk. 79 Romulo, Dk. 86 Victor Hugo, Dk. 90+3 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 71 Opoku (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 34 Romulo (Göztepe), Dk. 43 Sadık Çiftpınar, Dk. 84 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 yendi.

53. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kornerde ceza sahasında Koray Günter'in vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi. Topu kontrol eden Miroshi, uygun durumdaki Juan'ı gördü. Bu futbolcu da sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

62. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in şutunda top direkten döndü.

79. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Romulo, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0.

86. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gianniotis'ten dönen topu Victor Hugo tamamlayarak takımını 4-0 öne geçirdi.

90+3. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

Göztepe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Yendi - Son Dakika

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