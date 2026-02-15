Göztepe-Kayserispor maçı: İlk yarı 0-0

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada ceza sahası dışından Bokele'nin şutunda kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.
22. dakikada sol kanattan Cardoso'nun pasında kale önünde Onugkha'nın şutunda kaleci Lis topu çıkardı.
28. dakikada Miroshi'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Bilal topu kornere çeldi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Filip Krstev, Guilherme, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Arda Özkan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Musah Mohammed, Alexis Antunes
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Dorukhan Toköz, Laszlo Benes, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso, German Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Jadel Katongo, Burak Kapacak, Samuel Mather, Mehmet Eray Özbek, Joao Mendes, Carlos Mane, Indrit Tuci, Fedor Chalov, Talha Sarıaslan
Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen
Sarı kart: Mateusz Lis (Göztepe) - İZMİR
