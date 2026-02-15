Göztepe-Kayserispor maçı: İlk yarı 0-0 - Son Dakika
Göztepe-Kayserispor maçı: İlk yarı 0-0

Göztepe-Kayserispor maçı: İlk yarı 0-0
15.02.2026 18:08
Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Kayserispor'un mücadelesinde ilk yarı golsüz sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada ceza sahası dışından Bokele'nin şutunda kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada sol kanattan Cardoso'nun pasında kale önünde Onugkha'nın şutunda kaleci Lis topu çıkardı.

28. dakikada Miroshi'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Filip Krstev, Guilherme, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Arda Özkan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Musah Mohammed, Alexis Antunes

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Dorukhan Toköz, Laszlo Benes, Ramazan Civelek, Miguel Cardoso, German Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Jadel Katongo, Burak Kapacak, Samuel Mather, Mehmet Eray Özbek, Joao Mendes, Carlos Mane, Indrit Tuci, Fedor Chalov, Talha Sarıaslan

Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen

Sarı kart: Mateusz Lis (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe-Kayserispor maçı: İlk yarı 0-0 - Son Dakika

