Göztepe, Trendyol Süper Liginin 22. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Sezonda 21 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, 40 puanla 4. sırada bulunuyor.
Ligin 12 golle en az gol yiyen takımı unvanının sahibi İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ve Efkan Bekiroğlu ile antrenmanda sakatlanan Juan'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Kayserispor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?