Göztepe, Kocaelispor\'a mağlup olarak avantaj kaybetti

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor'a 3-2 mağlup olarak bitime 6 maç kala önemli bir avantajı kaybetti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da, "Önümüzdeki maçları kazanıp hedefimize varacağız" dedi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 28. hafta mücadelesinde Kocaelispor'la karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamlayıp ikinci yarı da farkı ikiye çıkarmasına rağmen son dakikalarda gelen 3 penaltı golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte büyük bir avantajı kaybeden sarı-kırmızılılar, bitime 6 maç kala ikinci sıradaki yerini korurken en yakın rakibinin ise 8 puan önünde yer alıyor. Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "Özellikle takımımız çok iyi oynadı. İstediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Sadece son dakikalarda oyun anlamında biraz duygusallaştık. Duygularımızla oynamaya başladık ve oyun aklımızı kaybettik. Bu durum da bizim defansif organizasyonumuzu etkiledi ama tabii ki futbolda bunlar olabiliyor. Şimdi başımızı kaldırıp çok sıkı bir şekilde çalışmaya ve önümüzdeki hedefe odaklanmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçları kazanıp hedefimize varacağız" dedi
Göztepe 10 maç sonra kaybetti
Trendyol 1. Lig'de ikinci sırada bulunan ve en yakın rakibi Kocaelispor ile Çorum FK'ya 8 puanlık fark yapan Göztepe, dün alınan Kocaelispor yenilgisiyle birlikte Aralık 2023'ten sonraki ilk kez mağlubiyet yüzü gördü. Bu süreçte oynadığı Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar; Çorum FK, Manisa FK ve Keçiörengücü ile de berabere kaldı. İzmir ekibi böylece 4 ay sonra yenildi.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un bitime 6 maç kala tekrar ayağa kalmak için oyuncularıyla toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Göztepe'den taraftarına teşekkür
Göztepe, sosyal medya hesaplarından dün oynanan Kocaelispor maçında takımını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yılmadan! Usanmadan! Kocaeli'de de takımımızı yalnız bırakmayan, gittiğimiz her şehri zapt eden ve evimizde gibi hissettiren anlı şanlı Göztepe taraftarına sonsuz teşekkürler. Güzel günlere olan inancımızla hedefimize varacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR
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