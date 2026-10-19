Göztepe Kocaelispor'u 2-1 yenip puanını 9'a çıkararak 13. sıraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe Kocaelispor'u 2-1 yenip puanını 9'a çıkararak 13. sıraya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe Kocaelispor\'u 2-1 yenip puanını 9\'a çıkararak 13. sıraya yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Puanını 9'a çıkarıp 13. sıraya yükselen İzmir ekibi, 25 Ekim'de evinde Çorum FK'yı yenerek bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor deplasmanında aldığı 3-3'lük beraberlikle başlayan Göztepe, ardından Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk galibiyetini almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, sonraki iki haftada Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

Milli araya galibiyet alamadan giren İzmir ekibi, bu süreçte sakat oyuncularının iyileşmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Göztepe, milli aradan sonra deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bu 3 puanla moral bulan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, son olarak Kocaelispor deplasmanına çıktı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı. İzmir temsilcisi, puanını 9'a yükselterek ligde 13. sıraya çıktı ve düşme hattından uzaklaştı.

Hedef Çorum FK maçı

Trendyol Süper Lig'deki iki galibiyetini de deplasmanda elde eden İzmir ekibi, henüz taraftarı önünde 3 puan sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 25 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Çorum FK mücadelesini kazanarak hem galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hem de bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigKocaelisporFutbolÇorumİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
12:24
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:33:06. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe Kocaelispor'u 2-1 yenip puanını 9'a çıkararak 13. sıraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei