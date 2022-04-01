Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, İzmir'deki son çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi.
Bugün hava yoluyla Konya'ya gidecek Göztepe, son antrenmanını yarın Konya'da yapacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Konyaspor maçı için İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika