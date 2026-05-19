Göztepe, Kseniya Liabiodkina'yı Kadrosuna Kattı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki pasör çaprazı Kseniya Liabiodkina'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Kseniya Liabiodkina. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Kseniya Liabiodkina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Tulitsa Tula forması giyen Kseniya, Minchanka Minsk ve RGUOR Minsk takımlarında da forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kseniya." denildi.
