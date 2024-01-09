Göztepe Kulübü CEO\'su Kerem Ertan, 100. yıl için hedeflerini açıkladı

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, 2024-2025 sezonunun kulübün 100. yılı olacağını hatırlatarak, "İnanıyorum ki Süper Lig'de olacağız. O zaman çok daha güzel işler olacak, daha iyi mali kaynaklar yaratacağız." dedi.

Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, camia, taraftar ve yönetimin kendilerinden somut adımlar beklediğini, kasım ayından bu yana yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyledi.

En önemli görevlerinden birinin de kulübün ticari gelirlerini arttırmak ve taraftarla entegrasyonu sağlamak olduğunu dile getiren Ertan, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ticari alanların kulübe devri için son düzlüğe girdiklerini, ilgili kararnamenin 3 aylık süreçte onaylanacağını düşündüklerini ifade etti.

Stadın isim hakkının satılması konusunda da somut görüşmelerinin bulunduğunu, yurt dışındaki bir firmayla görüşme yaptıklarını aktaran Ertan, "Göztepe markasına yakışır bir paydaş yaratmak istiyoruz." dedi.

"İş adamları kulübe sahip çıkıyorlar"

Ülkenin idari, mali ve teknik anlamda en iyi kulüplerinden biri olduklarını ifade eden Ertan, şunları söyledi:

"2024-2025 sezonu 100. yılımız olacak. İnanıyorum ki Süper Lig'de olacağız. O zaman çok daha güzel işler olacak, daha iyi mali kaynaklar yaratacağız.

Biz bu şehrin en iyisiyiz. İzmir'de bizden başka Süper Lig'i kovalayan kulüp yok. Bizim bütün taleplerimiz bu çerçevede olacak. İzmir, Göztepe etrafında birleşilmelidir. Stadımızda saha kenarı reklam alanları var. İzmir'in önde gelen firmaları, iş adamları kulübe sahip çıkıyorlar. 3 locamız kaldı. Formamızın üzerinde sponsor olarak boş yer kalmadı. Antrenmanlarda giydiğimiz ekipmanlarımıza da sponsor bulduk. Göztepe Müzesi'yle ilgili çizimleri yaptık. Yeri belirlendi. 19 Mayıs'a müzeyi yetiştireceğiz. Yaklaşık 400 metrekarelik müzeyi Gürsel Aksel Stadı'nda hazırlayacağız."

Ertan, yerel yönetimlerden tesis yatırımı için arazi bulunması konusunda destek beklediklerini, Süper Lig'e çıktıkları zaman antrenman yapacakları 2 sahalarının olması gerektiğini ifade etti.

Tesisleşme konusundaki yatırımların kulübün sahibi şirket ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil tarafından karşılanacağını dile getiren Ertan, "Ama arazi bulamıyoruz, bu konuda destek alamıyoruz. Burada başka şehirden gelen kulüpler spor okulu yapıyorlar. Biz ise efsane kalecimiz Ali Artuner sahası için dahi pazarlık yapıyoruz. O sahayı biz almalıyız." dedi.