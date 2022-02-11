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Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı - Son Dakika

Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı

11.02.2022 00:10
Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı

Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Göztepe'yi seri penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Ghezzal, "Ersin varken iş son penaltılara bile kalmıyor. Çok iyi bir kaleci. Bu sene bizi çok kurtardı." dedi.

Normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, seri penaltı atışlarında Göztepe'yi 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Penaltılarda kaleci Ersin Destanoğlu kurtardığı penaltılarla takımına turu getirirken, Rachid Ghezzal maç sonunda genç kaleciden övgüyle bahsetti.

Ghezzal'in açıklamaları şöyle:

"MAÇI VE TURU HAK ETTİK"

"Bu sene zor geçiyor. Tüm takımlar daha güçlü. Her maçı bu şekilde savaşarak oynamalıyız. Lig zorda ama kupa bizim için hedef. Bugünkü gibi oynamalıyız. Maçı ve turu hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum.

Göztepe maçının kahramanı Ersin'i takım arkadaşı yere göğe sığdıramadı: Bizi çok kurtardı

"ERSİN, BU SENE BİZİ ÇOK KURTARDI"

Ersin varken iş son penaltılara bile kalmıyor. Çok iyi bir kaleci. Bu sene bizi çok kurtardı. Ersin adına çok mutluyum.

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Ersin Destanoğlu, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı - Son Dakika
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