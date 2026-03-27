Göztepe, Mattia Minguzzi\'yi Andı

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, genç yaşında aramızdan ayrılan Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Sarı-kırmızılılar Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç yaşta aramızdan koparılan evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesini, evimiz Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde misafir ettik. Mattia Ahmet'in değerli annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi'ye, onun hatırasını yaşatmak adına şanlı formamızı takdim ettik. Kalbimizde daima yaşayacak. Seni asla unutmayacağız Mattia Ahmet Minguzzi" ifadelerine yer verildi.