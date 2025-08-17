Göztepe'nin Beraberliği: Taha Altıkardeş Değerlendirdi - Son Dakika
Göztepe'nin Beraberliği: Taha Altıkardeş Değerlendirdi

17.08.2025 01:29
Göztepe, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı; Taha Altıkardeş galibiyeti kaçırdıklarını belirtti.

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yle golsüz berabere kalan Göztepe'de Taha Altıkardeş karşılaşmayı değerlendirdi. Genç futbolcu galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Taha Altıkardeş, "Hangi takım gelirse gelsin biz full oynuyoruz. Buraya gelen takımlara cehennemi yaşatıyoruz. 1-0 önde başlıyoruz maçlara. Bu bizim için çok önemli. Bugün galibiyet için sahaya çıktık ama nasip olmadı. Daha çok çalışacağız. Kırmızı kartlar maçın içinde olan şeyler. İki takım da gördü. Yani hakem kararı. Saygı duyuyorum her zaman. Kırmızı kartlar, sarı kartlar olan şeyler bunlar, normal şeyler" dedi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

