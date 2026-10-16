Göztepe'nin hocası Stoilov, Kocaelispor ve Selçuk İnan'a karşı galibiyet arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'nin hocası Stoilov, Kocaelispor ve Selçuk İnan'a karşı galibiyet arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe\'nin hocası Stoilov, Kocaelispor ve Selçuk İnan\'a karşı galibiyet arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Eyüpspor galibiyetiyle moral bulan Göztepe, pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Stoilov, Kocaelispor'a ve Selçuk İnan'ın takımlarına karşı galibiyet alamadı; Göztepe de onunla Kocaelispor'a karşı 3 maçta kazanamadı.

TRENDYOL Süper Lig'de Eyüpspor galibiyetiyle moral bulan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Stanimir Stoilov da ilkleri yaşamak için sahaya çıkacak. Göztepe ile Süper Lig'deki 3'üncü sezonunu geçiren Bulgar teknik adam kariyerinde Kocaelispor'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Ayrıca Bulgar çalıştırıcı, meslektaşı Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan'a karşı da hiç kazanamadı. Göztepe, Stoilov ile Kocaelispor'a karşı çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyet alamadı.

Stoilov, ilk olarak 2023-24 sezonunda 1'inci Lig'de Kocaelispor'a rakip oldu. O sezonun ikinci yarısında Kocaeli'de oynanan maçta Göztepe 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakayı 3-2 kaybetti. Göztepe geçen sezon da Süper Lig'deki maçlarında Körfez ekibini yenemedi. İzmir'deki maç golsüz, Kocaeli'deki maç 1-1 berabere bitti. Stoilov, genç çalıştırıcı Selçuk İnan'ın görev yaptığı takımlara karşı da galibiyet alamadı. Geçen sezon Selçuk İnan'ın Kocaelispor'u ile 2 kez berabere kalan Stoilov, 2024-25 sezonunda İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 1 kez yenilmiş, 1 maçta da eşitlik bozulmamıştı.

Kaynak: DHA
Selçuk İnanKocaelisporEyüpsporFutbolPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 12:58:54. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'nin hocası Stoilov, Kocaelispor ve Selçuk İnan'a karşı galibiyet arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei